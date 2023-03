?? Tickets for Arsenal's final game of the season vs Wolves are being re-sold for upwards of €28,409! pic.twitter.com/YURnqgZQir

l’engouement que suscite ce rêve d’un nouveau sacre s’est rejailli sur le prix des billets d’entrée. Et selon le tabloïd The Sun dans sa parution de ce jeudi, des billets pour l’ultime rencontre de Premier League d’Arsenal, à l’Emirates, face à Wolverhampton, le 28 mai prochain, ont déjà été vendus entre 28 000 et 60 000€ l’unité. Ces dernières semaines, plus de 100 000 bots avaient été bloqués de la billetterie du site, suspectés d’activité de rabattage suspectes.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy