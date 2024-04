Football-Premier League/J33 : Nottingham Forest de Moussa Niakhaté et Kouyaté accroché par Wolverhampton (2-2) proche de la zone rouge, choc entre Chelsea de Nicolas Jackson et Everton de Gana Gueye ce lundi

XALIMANEWS-Ce samedi, Les Reds ont concédé le nul (2-2) à domicile face à Wolverhampton et se rapprochent de la zone rouge. Ce lundi, un alléchant Chelsea/Everton sera au menu, pour l’opposition entre Lions de la Teranga, Nicolas Jackson face Gana Gueye.

Six jours après avoir été battus (3-1)par Tottenham de Pape Matar Sarr, Nottingham Forest recevait Wolverhampton avec l’ambition de remporter 3 précieux points dans la course au maintien. Mais à l’arrivée, les Reds se contenteront d’un petit point dans la besace. Après avoir égalisé par Gibbs-White (45e) qui répliquait à l’ouverture du score de Matheus Cunha (40e, 0-1), Forest pensait remporter la victoire après le deuxième but réalisé par Danilo (57e). Mais, le Brésilien Matheus Cunha y allait de son doublé (62e) permettant à son équipe de ne pas partir bredouille. Avec ce nul, Moussa Niakhaté qui a ciré le banc de touche durant toute la partie et ses partenaires, ne devancent le premier relégable que ‘un points.

Ce lundi, Chelsea de Nicolas Jackson (9e, 44 pts)) qui avait concédé le nul à Sheffield la journée précédente (2-2) va recevoir Everton de Gana Gueye (16e, 27 pts) qui s’était défait (1-0) de Burnley le week-end dernier. Ce sera l’autre gros choc de la journée, après le Newcastle/Tottenham.