Football-Premier League/J37 : Nottingham Forest de Moussa Niakhaté et Cheikhou Kouyaté renoue (1-4) avec le succès en déplacement face à Sheffield et souffle un peu

XALIMANEWS-Défaits lors de la journée précédente, les Reds en déplacement ce samedi, ont surpris Sheffield United (3-1). Du coup avec ce succès, les coéquipiers de Moussa Niakhaté et Cheikhou Kouyaté s’éloignent un peu des 3 relégables.

Six jours après sa défaite (0-2) à domicile devant Manchester City, Nottingham Forest se déplaçait pour rencontrer Sheffield United avec l’objectif de gagner pour s’éloigner des équipes relégables. A l’issue de la partie, les Reds ont renoué avec le succès (3-1). Une victoire qui porte les empreintes de Hudson Odoi (27e et 65e) et Ryan Yates (51e). Lors de ce succès, Moussa Niakhaté est entré en jeu en seconde période (67e) à la place d’Elanga, tandis que Cheikhou Kouyaté est resté sur le banc. Cette huitième victoire permet à Nottingham Forest (17e, 29 pts) d’avoir 3 pts et 5 pts d’avance sur Luton Town (18e, 26 pts) et Burnley (19e, 24 pts), alors que Sheffield United (20e, 16 pts) est relégué à 13 points par les Reds.

Rappelons que vendredi, Gana Gueye et Everton (15e, 37 pts) sont allés tenir en échec (1-1) l formation de Luton Town.