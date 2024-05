Football-Premier League/J37 : Nottingham Forest de Niakhaté et Kouyaté en lutte pour le maintien défie Nicolas Jackson et Chelsea, Everton de Gana accueille Sheffield, Tottenham réceptionne Burnley

XALIMANEWS-Ce samedi à domicile, Nottingham Forest va recevoir Chelsea dans le cadre de la 37e journée de la Premier League. Moussa Niakhaté, Cheikhou Kouyaté et les siens qui luttent pour éviter la relégation auront fort à faire face à Nicolas Jackson et partenaires. De leurs côté, Everton de Gana Gueye, déjà maintenu, reçoit la lanterne rouge Sheffield United tandis que Tottenham de Pape Matar Sarr va réceptionner Burnley.

Premier non relégable, Nottingham Forest (17e, 29 pts) devance Luton Town (18e, 26 pts) et Burnley (19e, 24 pts), deux clubs avec qui il est en lutte pour le maintien. Un succès permettrait aux Reds de se sauver alors qu’une défaite pourrait compromettre leur chance de se maintenir à une journée de la fin du championnat. Mais pour réussir leur pari, Cheikhou Kouyaté, Moussa Niakhaté et leurs coéquipiers doivent bien négocier la réception des partenaires de Nicolas Jackson cet après-midi à 16 heures 30. Les Blues qui n’ont plus de chance d’accrocher une place européenne, joueront pour se replacer dans le classement. Portés par l’ancien joueur de Villarreal qui commence à retrouver son efficacité, avec un doublé lors la précédente journée (13 buts en championnat), les pensionnaires de Stamford Bridge seront une grosse menace pour Forest, qui a son destin en main et qui doit se sublimer sous peine d’aller au purgatoire.

Toujours ce samedi, à Liverpool, Gana Gueye et les Toffees d’Everton (15e, 37 pts,) déjà maintenus en Premier League, vont recevoir la lanterne rouge Sheffield United (20e, 16 pts) à partir de 14 heures, toujours ce samedi, alors qu’à Londres PPE Matar Sarr et les Spurs (5e, 60 pts) feront face à l’avant dernier, Burnley (19e, 18 pts)