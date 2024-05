Football-Premier League/J38 : duel à distance entre Tottenham de Pape Matar Sarr et Chelsea de Nicolas Jackson pour une place en Ligue Europa, pas de relégation pour les Lions d’Angleterre

XALIMANEWS-Ce dimanche se dispute la 38e et dernière journée de la Première League. Pour cet ultime acte du championnat anglais,Tottenham (5e, 63 pts+10) et Chelsea (6e, 60 pts+13), sont en lutte pour la seule place qualificative en Ligue Europa. Qui de Pape Matar Sarr ou Nicolas Jackson va s’adjuger le ticket ?

Ce dimanche 19 mai 2024, au moment où Pape Matar Sarr et les Spurs rendront visite à la lanterne rouge déjà reléguée, Sheffield United (20e, 16 pts), de leur côté les Blues et Nicolas Jackson vont accueillir Bournemouth (11e, 48 pts). L’enjeu est tout simplement pour les deux équipes.

En ballotage favorable avec 3 points d’avance sur Chelsea (6e, 60 pts), Pape Matar Sarr et les Spurs de Tottenham (5e, 63 pts) doivent au moins un engranger un point face aux Blades déjà au purgatoire, pour s’adjuger la seule place qualificative pour l’Europa League. Pour Nicolas Jackson et les Blues, il faut impérativement s’imposer devant les Cherries et s’attendre à une défaites de Tottenham, pour doubler les pensionnaires du Hotspur Stadium. L’attaquant de la sélection sénégalaise voudra par la même occasion améliorer son compteur but, lui qui compte 14 réalisations en 34 matchs avec Chelsea, pour 5 passes décisives et 10 cartons jaunes. A défaut de Ligue Europa, le club classé Sixième (6ème) va disputer les Barrages de la Ligue Europa Conférence.

Rappelons que pour cette édition 2023/2024, tous les Lions de la Teranga pensionnaires de la réputée Premier League se sont maintenus. Il n’y aura passe relégation pour les internationaux sénégalais