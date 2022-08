« Avant la nouvelle saison, les capitaines des clubs de Premier League ont réaffirmé leur engagement à lutter contre le racisme et toutes les formes de discrimination. Les joueurs ont décidé d’utiliser des moments précis de la saison à venir pour mettre le genou à terre afin d’amplifier le message que le racisme n’a pas sa place dans le football ou la société. La Premier League soutient la décision des joueurs et, aux côtés des clubs, utilisera ces opportunités pour élever les messages antiracistes dans le cadre du plan d’action No Room for Racism de la Ligue. » A publié la Premier League via son site, à 2 jours du début de la compétition.

