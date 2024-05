Football-Premier League : Nottingham Forest annonce le départ de Cheikhou Kouyaté

XALIMANEWS-Le club anglais de Premier League, Nottingham Forest, a annoncé le départ de Cheikhou Kouyaté, via un post sur son compte X.

Trois joueurs quitteront Nottingham Forest : le gardien gallois Wayne Hennessey (37 ans), leFelipe (35 ans), ancien de l’Atlético de Madrid, et Cheikhou Kouyaté l’international sénégalais.

« Nottingham Forest peut confirmer que Felipe, Cheikhou Kouyaté et Wayne Hennessey quitteront le club à l’expiration de leur contrat cet été. Merci à chaque joueur et bonne chance pour la suite. »

