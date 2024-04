Football-Saudi Pro League/J25 : le leader Al Hilal de Kalidou Koulibaly dompte Al Shabab d’Habib Diallo, Al Nassr avec Mané double passeur s’impose devant Al Ta’ee

XALIMANEWS-Ce week end dans le cadre de la 25e journée de la Saudi Pro League, le leader Al Hilal de Kalidou Koulibaly et son dauphin Al Nassr de Sadio Mané, se sont imposés respectivement sur des scores assez prolifiques, en déplacement devant Al Shabab d’Habib Diallo (4-3) et à domicile face à Al Ta’ee (5-1).

En leader invaincu, Al Hilal rendait visite à Al Shabab. Dans ce choc entre Lions de la Teranga, c’est Kalidou Koulibaly et ses partenaires qui se sont montrés plus forts devant Habib Diallo et coéquipiers. Ces derniers ont ouvert matinalement le score par Juwayr (3e, 1-0), avant de se faire renverser sur des réalisations de Mitrovic (20e SP, 27e), Milinkovic Savic (42e) et Dawsari (78e). Les Locaux vont réduire le score par Romain Saiss (78e).Avec ce 23e succès en 25 matchs, Al Hilal (1er, 71 pts) seule équipe invaincue de la Saudi Pro League, consolide sa première place en devançant de 12 points son dauphin Al Nassr (2e, 59 pts). A domicile, les Jaunes se sont largement imposés devant Al Ta’ee. Lors de ce festival offensif qui porte les signatures de Da Silva Monteiro (20e), Ghareeb (45+7) et Ronaldo (64e, 67e et 87e), Sadio Mané a été double passeur décisif. Un succès qui permet aux Jaunes de conforter leur place de dauphin, devant Al Ahli Saudi d’Edouard Mendy (3e, 48 pts) tenu échec en déplacement ce vendredi par Al Ettifaq (2-2)