Football-Saudi Pro League/J27 : Al-Hilal de Koulibaly régale et file vers le titre, Al Nassr et Mané enchaînent, Al Ahli d’Edouard Mendy cale, Loum Ndiaye et Al Raed s’imposent

XALIMANEWS-La 27ème journée de la Saudi Pro League disputée les 5, 6 et 7 avril, a vu le leader Hal Hilal de Kalidou Koulibaly consolider son avance et son invincibilité en régalant devant Al Khaleej (1-4). Al Nassr de Sadio Mané a enchaîné devant Damac (0-1), Edouard Mendy et Al Ahli ont calé, Al Raed de Loum Ndiaye s’est imposé devant Al Hazm (2-0), alors que Shabab d’Habib Diallo a fait match nul en déplacement face à Al Ta’ee.

Qui arrêtera Kalidou Koulibaly et Al Hilal (1er, 77 pts). Les Bleus, malgré le but concédé matinalement (5e, 1-0), ont renversé leurs adversaires, grâce à Malcom crédité d’un doublé (42e et 48e), , Al Shehri (7e) et Al Hamdan (99e+6 SP). Avec ce 25e succès, Al Hilal toujours invaincus, conserve ses 12 points d’avance sur son dauphin et file vers le titre. De son côté, Al Nassr (2e, 65 pts) a enchaîné devant Damac. Sadio Mané et partenaires ont su s’employer pour s’imposer dans les ultimes instants grâce à une tête de l’Espagnol Laporte (90e+1, 0-1). Al Ahli Saudi d’Edouard Mendy (3e, 52 pts) qui avait battu Al Ittihad la journée précédente, n’a pas réussi à enchainer. Le portier des Lions et ses partenaires été tenus en échec par Al Wehda (1-1). De leurs côtés, Mamadou Loumay Ndiaye et Al Raed (13e, 30 pts) ont disposé d’Al Hazm (2-0). Un succès acquis grâce à Julio Tavares crédité d’un doublé (35e, 46e). Al Shabab d’Habib Diallo (11e, 32 pts) est allé tenir en échec (0-0) la formation d’Al Wehda.

Classement Saudi Pro League