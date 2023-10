Ce samedi 21 octobre 2021 dans le cadre de la 9ème journée du championnat écossais, les Rangers de Glasgow recevaient Hibernian Édimbourg. A la maison, portés par Abdallah Sima, doublé buteur (17e et 65e) en plus des réalisations de Raskin (65e) et Desserts (79e), les Rangers se sont baladés (4-0). Grâce à ce succès, Glasgow Rangers (2e, 18 pts+12) conforte sa place de dauphin derrière son voisin les Celtics (1er, 25 pts+17). Le doublé réalisé ce week-end permet à Abdallah Sima d’intégrer le Top 3 du classement des meilleurs goleadors du championnat écossais, avec 5 buts à égalité avec Huruhashi des Celtics, et à une unité du premier Mathew O’Riley également joueur des Celtics qui compte 6 réalisations en 9 journées.

