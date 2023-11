«Alessandra Bianchi nous a quitté. Collègue, journaliste de grande valeur, personne extraordinaire, elle a travaillé pendant quatre ans dans le domaine de la communication de la Lega Pro. Vous avez toujours été une collègue disponible pour aider et avez toujours mis vos compétences à notre disposition. En chacun de nous, il y a de nombreux souvenirs qui ne s’effaceront jamais : ceux liés au travail et ceux de vos nombreuses passions : le journalisme, Rome, les livres, Paris, Modigliani. Vous vous êtes toujours démarqué par la réalisation de vos engagements avec sérieux et disponibilité. Votre mémoire et nos rires resteront vivants pour toujours. Au revoir Alessandra, tu vas nous manquer. Les condoléances les plus sincères et les plus sincères du président Matteo Marani et de toute la Lega Pro s’adressent à la famille Bianchi en ce moment difficile», a exprimé la fédération italienne de football via un communiqué officiel.

