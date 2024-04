Football-Supercoupe d’Arabie Saoudite : Al Hilal torpille Al Ittihad (4-1), pour le premier trophée de Kalidou Koulibaly avec le club saoudien

XALIMANEWS-Ce jeudi en finale de la Suoercouoe d’Arabie Saoudite, Al Hilal de Kalidou Koulibaly a été trop fort pour Al Ittihad de Benzema (4-1). Du coup, le capitaine des Lions de la Teranga remporte son premier trophée avec le club saoudien.

Étincelant en championnat saoudien où ils caracolent seuls en tête du classement, devançant son dauphin Al Nassr de 12 points d’avance, Al Hilal et Kalidou Koulibaly, invaincus cette saison en Saudi Pro League avec 25 victoires et deux nuls, a remporté son premier trophée de la saison. Opposée à Al Ittihad de Karim Benzema et Ngolo Kanté, Kalidou Koulibaly et les Bleus ont été sans pitié, porté par Malcom et Al Dawsari, doubles buteurs, le Brésilien aux 5e et 89e et le Saoudien aux 45e et 90e+6. Le Marocain Hamed Allah avait égalisé pour Ittihad à la 21e minute. Ce succès qui permet à Kalidou Koulibaly de remporter son premier trophée en Arabie Saoudite, est le 34e succès consécutif toutes compétitions confondues pour les Bleus. Le capitaine des vainqueurs de la CAN 2022 a disputé l’intégralité de la finale, muselant Karim Benzema et partenaires.