Ce nouveau format va permettre à l’UEFA de réduire le nombre de matchs nécessaires aux grandes équipes européennes pour se qualifier pour le Mondial, pour avoir uniquement des rencontres avec un fort enjeu et donc plus pourvoyeuses d’audience. Cela va permettre d’avoir davantage de matchs de Ligue des nations : il est envisagé de faire désormais jouer des barrages entre les premiers et les deuxièmes de poule, pour déterminer les qualifiés pour le Final Four.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy