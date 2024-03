Frontières Sénégalo-gambiens : Mise en place de patrouilles mixtes entre les armées pour renforcer la sécurité et prévenir les litiges

XALIMANEWS- Les armées du Sénégal et de la Gambie ont annoncé des patrouilles mixtes entre la zone militaire numéro 3 basée à Kaolack et le deuxième bataillon d’infanterie de la Gambie pour sécuriser la frontière commune entre les deux pays.



Le colonel Diouma Sow, commandant de la zone militaire numéro 3, couvrant les régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick, (centre) annonce que les patrouilles mixtes convenues par les armées sénégalaises et gambiennes, au-delà de leur apport dans le renforcement de la sécurité, visent à prévenir litiges et différends à la frontière des deux pays.



“L’objectif de tout cela, c’est d’être proches des populations, qu’elles se sentent en sécurité mais aussi qu’elles sachent que, puisque nos chefs et les autorités suprêmes des deux pays ont décidé de s’asseoir autour d’une table, il ne peut pas y avoir de litiges, de différends au niveau de la frontière”, a expliqué le colonel Diouma Sow, repris par l’APS.