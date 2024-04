Gestion rigoureuse : Bassirou Diomaye Faye charge l’Inspection Générale d’État d’évaluer et de produire un rapport pour chaque passation de service

XALIMANEWS-Après la formation du nouveau gouvernement le 5 avril dernier, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé que l’Inspection générale d’État (IGE) produira un rapport sur chaque passation de service.

Selon le communiqué du conseil des ministres, le président a informé que « l’Inspection générale d’État va dresser un pré-rapport et un rapport définitif sur chaque passation de services ». De plus, il a demandé au Premier Ministre et aux ministres de faire le point sur ces passations de services.

Il a également donné des instructions pour l’élaboration d’un rapport exhaustif sur la situation sectorielle, administrative, budgétaire et financière dans chaque ministère d’ici la fin d’avril 2024, avant toute initiative gouvernementale majeure.

Le président a également souligné, en collaboration avec le Premier ministre, « l’impératif, pour chaque membre du gouvernement, de suivre les procédures fondamentales de validation concernant les orientations politiques de l’action gouvernementale, ainsi que les modalités de communication indiquées à cet effet. »