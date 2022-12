La cour a établie que les mêmes pièces justificatives ont servi pour justifier d’autres dépenses. Plus grave encore, il ressort des décisions et décharges que des personnes ayant le même prénom et nom de famille avec des numéros de carte d’identité identiques et parfois même les mêmes adresses, ont bénéficié plusieurs fois des aides au secours avec des montants différents.

