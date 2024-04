Groupe Futurs Médias : Le syndicat des travailleurs annonce une grève pour cause de retard des salaires

XALIMANEWS- C’est du grand remue ménage au Groupe Futurs Médias. Pour cause, les travailleurs ont l’intention d’aller en grève dans les prochaines heures si toutefois la situation délétère qu’ils sont en train de vivre persiste. Selon le Syndicat, les travailleurs du GFM vivent leur pire moments avec, notamment, des retards récurrents de salaire qui vont jusqu’au 15 ou plus de chaque mois. Ils font noter également la perte des acquis comme le 13e mois dont ils ne bénéficient plus.

Les agents ont tenu ce mercredi dans les locaux de la Rfm, leur assemblée générale pour dénoncer ces retards de salaires depuis un an.

Ils annoncent un préavis de grève qui sera déposé ce vendredi, dénonçant un mutisme de la direction générale qui a tantôt communiqué sur des problèmes de trésorerie.