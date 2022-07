XALIMANEW- Après plus d’un mois de préparation au CNEPS de Thies, les coachs nationaux des U18 Filles ont devoilé la liste des 16 selectionnées qui vont défendre les couleurs nationales sénégalaises lors des 8ème Championnat du monde de la catégorie qui vont dérouler à Skopje (Macédoine du Nord).

Après plus d’un regrouoement interne au CNEPS de Thiès, les U18 Féminines du Sénégal sont arrivées dans la dernière ligne droite de leur préparation, en vue des championnats du monde qui vont se dérouler à Skopje en Macédoine du Nord, du 30 juillet au 10 aout prochain. Logé dans la poule B en compagnie du pays organisateur, de l’Ouzbekhistan, et de l’Iran, le Sénégal qui participe pour la première fois de son histoire dans ces championnats du monde de la catégorie, vient de dévoiler sa liste définitive des 16 joueuses qui vont devoir le représenter à la grande messe du handball feminin mondiale des jeunes. La liste concoctée par Serigne Fall et Chérif Tall, est composée de 16 joueuses, dont 14 Locales issues de l’Élite feminine, des championnats régionaux et de 2 ‘expatriées.

Au départ du regroupement entamé le 3 juillet dernier, le groupe était composé de 23 joueuses locales. Après une semaine d’entrainement concernant la première phase, les jeunes joueuses sont retournées dans leurs familles pour les besoins de la Tabaski. Lors de ces premiers 7 jours, le travail etait axé sur la préparation physique, car selon.le coach Serigne Fall, çela était necessaire du fait que le championnat etait acté depuis et que la plupart des sélectionnées sont issues des étages inférieurs. De retour de la fête coincidant avec la deuxième phase et toujours avec les mêmes 23, 6 joueuses ont été éliminées du groupe par les techniciens, la plupart pour des problèmes administratifs. Avec les joueuses restantes qui sont renforcées de 3 expatriées dont 1 gardien et 2 arrières, le travail etait technico-tactique, technique individuelle et tactique collective et tactique de groupe, en défense comme en attaque. Et pour la troisième et dernière phase, la tactique collective dans les secteurs de la défense et de l’attaque était toujours au menu. Cette dernière phase etait accompagnée de matchs amicaux (3), avec des équipes thiessoises, ponctués de 2 victoires et 1 défaite subie ce lundi devant une sélection composée de séniors hommes et filles de la cité du Rail. « On a perdu par 27 à 20, ce qui est bien, car on a tiré beaucoup d’enseignements lors cette partie » a declaré Serigne Fall. Selon ce dernier, « l’objectif c’est de faire une participation honorable vraiment, puisque c’est notre première participation dans ces joutes mondiales de la categorie U18, d’autant plus que les joueuses n’ont pas passé par de grandes sorties qui peuvent leur permettre de rivaliser avec le gratin mondial. Neanmoins, nous sommes logés dans un groupe abordable et allons essayer de décrocher la première victoire du Sénégal en Coupe du monde au niveau des jeunes et pourquoi pas, passer au second tour. Oui, Pourquoi pas créer l’exploit? » A conclu le technicien, qui peut compter sur un groupe dont certaines ont foulé les teraflex de l’Elite, telles que l’épatante Mame Saï Dione et Theresinia Gomis (Diamono), la gardienne Amy Ndiaye qui a défendu les couleurs de l’Olympique de Diourbel, mais sans oublier aussi la talentueuse Mame Mboup Gueye,, pensionnaire du Sacré-cœur HBC en division régionale. Mais, avant de s’envoler pour Skopje ce 28 juillet, les protégées de Cherif Tall et Serigne Fall, disputeront un dernier match amical face à la sélection A » locale qui va entrer en regroupement pour les besoins des Jeux Islamiques en Turquie au mois d’aout prochain.

Le Sénégal jouera son premier match ce mecredi 30 juillet à 18h 30 contre le pays hôte la Macédoine du Nord, avant de croiser l’Iran le lendemain dimanche à 14h 10, pour finir sa phase de poule le Mardi 2 aout face à l’Ouzbekistan.

Rappelons que 32 nations vont participer dans ce 8ème championnat du monde. L’Afrique compte 4 représentants, d’Algérie (Poule A), le Sénégal (Poule B), l’Egypte (Poule D) et la Guinée (Poule E).

Les poules des sélections africaines

Poule A : Serbie-Montenegro-Algérie-Islande

Poule B : Macédoine du Nord-Ouzbekhistan-Sénégal-Iran

Poule D : Kazakhstan–Croatie-Egypte-Inde

Poule E : Pays Bas-Roumanie- Slovenie-Guinée

Voici la liste des 16 selectionnées U18

Ndeye Rokhaya Ndiaye Diop (Centre Fatou Diop), Oumy Dione (Centre Madjiguene), Amy Mbengue (CNEHB), Astou Mbene Mbaye (CNEBH), Salimata Fall (CNEHB), Thérésinia Gomis (CNEHB), Ndeye Maguette Diop (CNEHB), Amy Ndiaye (CNEHB), Nguenar Cissé (CNEHB), Sokhna Saï Dione (Diamono), Fatoumata Diagana (Diamono), Sira Kébé (France), Mbarka Mboup (France), Mame Mboup Gueye (Sacré-cœur HBC), Amy Sarr (Toubacouta HB) et Oumy Gueye (USC Rail).