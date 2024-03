Handball-Championnat Élite Dames/J5 : du lourd, avec un somptueux Disso/Diamono pour le fauteuil de leader entre équipes invaincues

XALIMANEWS-Ce week-end, un somptueux Disso/Diamono sera au menu pour le compte de la 5ème journée du championnat Élite Dames. Le leader reçoit son dauphin pour le fauteuil de leader. Pour les autres rencontres, Golf ira rendre visite à la lanterne rouge Olympique de Diourbel, Djadji Sarr accueille Toubacouta et Gaston Berger en fera de même avec le DUC.

Quand le leader rencontre son dauphin, c’est toujours alléchant, et si de surcroît entre deux équipes qui sont très proches potentiellement et voisines, ça promet des étincelles. De ce fait, le match entre Disso (1er, 12 points+23) et Diamono (2e, 11 pts+12) de ce samedi, ne va pas déroger à la règle. Le solide Disso, meilleure défense pour les équipes tant disputé 4 matchs (89 buts encaissés) et deuxième meilleure attaque (112 buts) va croiser la meilleure attaque Diamono (116 bus marqués) et la 6e défense (102 encaissés) pour une opposition dont l’enjeu est la première place. Sous la houlette de sa doublette Sokhna Ndoye (39 buts)-Adja Dior Niang (34 buts), la formation championne en titre va défier son homologue championne en 2021 avec son quatuor Fama Sall-Amy Konaté (24 buts)-Rokhy Dione (16 buts)-Marième Diène(16 buts)-Astou Mbaye (14 buts), pour le choc des équipes invaincues dans le but de s’adjuger la première place. Ca promet et on suivra avec intérêt l’opposition entre les deux gardiennes, Fama Sall (Disso) et Awa Cissé (Diamono). Le même jour samedi, à Saint Louis, les Jaguars (4e, 8 pts+16) reçoivent Toubacouta (7e, 5 pts-9). A domicile, Khady Lo, Maguette Diawara, Khady Top et compagnie, voudraient se reprendre après l’amère défaite face au Diamono (32-31) et recoller en tête du classement. Mais en face, Rose Diatta, Rama Senghor et Awa Cissokho battues par Disso (32-24) ne comptent pas enchaîner un deuxième défaite de rang, elles qui comptent un match en moins. Ce match sera très disputé entre deux jeunes et sympathiques équipes. Toujours le samedi à Saint Louis, le DUC (5e, 6 pts-4) qui vient de remporter un premier succès face à l’Olympique de Diourbel (12-27) essaiera d’enchaîner face à Gaston Berger. Cependant, les Locales battues sévèrement par Golf (37-23) ne compteront pas courber l’échine dans leur salle. Un match qui promet. Enfin le dimanche, à Diourbel, Golf HBC (3e, 9 pts+15) qui sort d’une belle démonstration le week-end dernier, ne devrait pas rencontrer de grosses difficultés en se déplaçant pour rencontrer l’Olympique, crédité de 4 revers d’affilée. Les 3 points doivent revenir aux Dakaroises, sauf cataclysme.

Programmé 5e journée

Samedi 16 mars 2024 Jardin public de Rufisque

17h 00 Disso/Diamono



Saint Louis Salle UGB

17h 30 Djadji Sarr/Toubacouta 20h 30 Gaston Berger/DUC

Dimanche 17 mars 2024

A Diourbel 17h 00 Olympique Diourbel/Golf

Classement :

1 Disso (12 pts+23, 4M), 2 Diamono (11 pts+12), 3 Golf (9 pts +15, 4M), 4 Djadji Sarr (8 pts+16, 4M) 5 DUC (6 pts-4, 4M), 6 Gaston Berger (5 pts-2, 3M), 7 Toubacouta (5 pts-9, 3M) 8 Olympique Diourbel (3pts-51, 4M)