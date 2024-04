Handball-Championnat Élite Dames : le duo Adja Dior Niang-Amy Konaté, deux joyaux qui flambent en ce début de saison et qui rêvent grand

XALIMANEWS – Le championnat Élite Dames 2023 a fait relâche pendant deux semaines pour reprendre après le Ramadan. Ce début de saison a été marqué par des confrontations intenses, où Disso (1er, 15 pts) et Diamono (2e, 12 pts) se sont imposés en tant que leaders après 5 journées. Ces deux clubs sont portés par deux talents éclatants : Adja Dior Niang et Amy Konate, deux des joueuses les plus remarquables chez les Féminines en ce début de saison.

Âgées de 21 ans toutes les deux, Adja Dior Niang, surnommée Mama (Diamono), et Amy Konaté (Disso) ont en commun le fait d’évoluer dans des clubs de la grande mégapole dakaroise, Guédiawaye et d’être dotées de très grosses frappes de balle. Recrutées pour renforcer les deux rivales de la banlieues, ces deux jeunes joueuses répondent aux attentes placées en elles.

Adja Dior se classe comme la deuxième meilleure marqueuse du championnat avec 41 buts, juste derrière sa coéquipière Sokhna Ndoye (45 buts), mais devant Rose Diatta de Toubacouta (40 buts). De son côté, Amy Konaté est la meilleure buteuse de son équipe Disso, avec 30 réalisations, contribuant ainsi à maintenir l’équipe en tête du classement avec 5 victoires en autant de matchs, faisant de la formation de Wakhinane Nimzatt la seule équipe invaincue.

Au-delà de leur efficacité devant les buts, Adja et Amy brillent par leur impact sur le terrain, portant leurs équipes lors des matchs cruciaux. Si Diamono n’a pas concédé sa première défaite face à Golf lors de la 3ème journée (16-16), c’est grâce à Adja Dior Niang, qui grâce à une frappe décisive dans les ultimes secondes, a arraché un nul heureux. Elle fait office d’éclaircir dans la grisaille au sein du club champion en titre pas assez souverain cette saison. De son côté, ‘Amy Konaté a maintes fois repoussé les adversaires avec ses réalisations dévastatrices pour les portiers adverses, jouant un rôle prépondérant dans le superbe parcours de Disso qui fait un sans faute en championnat.

En plus de leurs talents indéniables, Adja et Amy sont deux fortes personnalités, qui se distinguent par leur exemplarité sur le terrain, faisant preuve de retenue et de discipline lors de leurs sorties respectives après cinq journées de championnat.

Malgré leurs performances remarquables, les deux jeunes athlètes, ne font pas la grosse tête et se la jouent modeste, déterminées à atteindre leurs objectifs, qu’ils soient sportifs ou académiques, mais reconnaissent que leur succès dépendra également de la volonté divine.

« Je ne pensais pas que j’allais réussir cette performance, car après avoir duré en division inférieure je commençais à perdre confiance surtout en se frottant avec des adversaires dont le niveau est en deça à celui des joueuses de l’élite », a-elle avoué avant de poursuivre, « Je rêve de de décrocher un contrat et sortir du pays, comme certaines. C’est mon plus grand souhait par la grâce d’Allah », a formulé la prolifique Adja Dior Niang qui « rêve de réaliser le doublé Championnat-Coupe », malgré le retard sur son rival Disso.

Même son de cloche chez Amy Konaté. « Je suis venu au Disso pour franchir un cap et tout gagner. Je veux aussi améliorer sur le plan sportif car c’est un club qui peut me permettre d’atteindre mes objectifs, mais aussi mieux me concentrer sur les études d’autant plus que le président Baldé exhorte ses joueuses étudiantes à faire preuve de volonté et de serieux dans les études », a d’abord avoué la gauchère aux tirs surpuissants, avant de conclure, » Je souhaite aussi que la saison prochaine me trouve à l’extérieur. Ce sont mes objectifs. Je pense être outillée sur les plans, technique, tactique et physique pour atteindre pour réaliser mes rêves. Cependant tout dépendra du Divin. »

Après avoir brillamment fait étalage de leurs potentiels lors des cinq premières journée, Adja Dior Niang et Amy Konate ne comptent pas s’arrêter en si bons chemins et espèrent terminer, auréolée de titres nationaux, les compétitions mises en jeu par la Fédération sénégalaise voire la Ligue de Handball de Dakar dont dépendent leurs clubs respectifs.

Étonnantes dans leurs capacités à s’intégrer dans leurs nouvelles écuries et au vu de leurs performances actuelles qui se répètent à un rythme crescendo, on peut oser admettre que Diamono et Disso ne se sont pas trompés sur les marchandises. Les coachs Moussa Sy (Diamono) et Talla Diagne (Disso) peuvent s’estimer heureux de travailler avec ces deux joyaux, qui voient et rêvent grand.