XALIMANEWS-La finale du Championnat national Élite Hommes, opposera ce samedi, 2 des meilleurs équipes de la saison, le Champion en titre l’ASFA et le DUC son bourreau en demi-finale de la Coupe du Sénégal et en retour en championnat. Les Militaires voudront conserver leur titre alors que les Étudiants comptent reconquérir un titre qui les fuit depuis 2014.

La finale masculine du Championnat Élite, entre les Militaires et les Étudiants, sera l’occasion de solder les comptes. Toute tonitruante et fringante en championnat, alignant 6 succès de rang, battant tous ses adversaires sur le terrain lors de la phase aller, l’ASFA, a été freinée dans sa marche victorieuse par le Dakar Université Club. Une défaite combinée au match perdu par pénalité face à Gorée, qui a eu comme conséquence, la perte de la première place de la zone centre est au profit du DUC. Et non content d’avoir chahuté l’ogre militaire, les Jaune et Noir ont infligé un second revers à leurs adversaires de retour de compétitions africaines, en quarts de finales de Coupe du Sénégal.

Deux échecs qui restent à travers les gorges des poulains de Moustapha Cissé. Les coéquipiers de Matar Baldé, voudraient faire d’une pierre 3 coups, solder les comptes avec les insolents étudiants, conserver leur titre et continuer leur série victorieuse en championnat qui court depuis 7 ans (2015-2016-2018-2019). Le titre n’étant pas décerné en 2017 et en 2020 le championnat n’a pas eu lieu pour cause de pandémie du Covid-19. L’ASFA, dans un bon jour, peut battre n’importe quel adversaire. Avec son noyau dur composé des 2 excellents gardiens Koulibaly et Ibou Ciss, Serigne Kosso Mbacké son référent technique, Omar Sané et le jeune Matar Baldé, les pensionnaires du Stadium Iba Mar Diop ont de quoi réussir leur pari.

ADVERTISEMENT

Du côté du DUC, qui court derrière un 3e titre depuis 2014, le cocktail est assez détonant. Coach Amdy Moustapha Fall peut s’appuyer sur son maître à jouer Mamadou Dramé dit Daouda Barry, qui, avec son compère préféré Abdourahmane Baal Abda détiennent les clés du jeu. Ces 2 joueurs, dans leur sillage amènent leurs coéquipiers Ousmane Mbodj, Aliou Sané, Cheikh KA et Mourab Jalil Mbodj, à se sublimer. Dans ce choc, la formation qui aura le plus l’esprit compétiteur en mettant les émotions de côté, pourra remporter la mise.

Au niveau des victoires lors de leurs 3 confrontations durant la saison, les Jaunes mènent 2 à 1. Les Militaires vont rétablir l’équilibre ou laisser les Étudiants réussir la passe de 3.

Après avoir courbé l’échine 2 fois de rang face à son adversaire, coach Cissé va-t-il résoudre l’équation posée ces dernières fois par son homologue et ami, Amdy Moustapha Fall. En tout cas, les 2 coachs auront leurs partitions à jouer.

Finale Championnat Élite Hommes 2021

Samedi 16 octobre 2021 au stadium Iba Mar Diop

18h 10 ASFA/DUC