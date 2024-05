Handball-Journée de commémoration des disparus : la Fédération sénégalaise a rendu hommage à ses morts

XALIMANEWS-Ce samedi 4 mail 2024, la Commission sociale de la Fédération sénégalaise de handball a organisé une journée commémorative dédiée aux disparus de la discipline. Des séances de prières ainsi que des matchs de galas ont été organisés.

L’évènement a démarré par des rassemblements spirituels Alors que des prières pour les défunts de confession chrétienne ont eu lieu à l’église Saint Joseph de Cluny et à la Cathédrale Notre Dame de Dakar, au même moment le Jardin public de Rufisque a accueilli dans la matinée une cérémonie marquée par un récital du Coran pour les défunts musulmans du handball. En présences des membres éminents du bureau fédéral, notamment Demba Baldé, également président de la Ligue de Dakar de handball, les vices présidentes, Nafi Leila présidente de la Commission marketing, Aissa Sy chargée du développement du handball féminin, Ndeye Diène présidente de Commission sociale, son époux Ndiaga Dieye Faye ancien international, Cherif Tall coach national U17 filles, Marody Diagne secrétaire général de la FSHB, les familles des disparus, cette lecture coranique a été un moment de recueillement et de réflexion.

L’après-midi, après une pause déjeuner, la journée commémorative s’est poursuivie avec deux matchs de gala opposant les deux premières équipes du moment, dans les championnats Élites Dames et Hommes. Des rencontres remportées par Disso contre Golf (17-16) chez les Féminines et par l’ASFA devant le DUC (27-25) chez les Masculins. Deux chocs disputées dans un esprit de compétition et de fair-play, sous les regards attentifs du président de la FSHB, Seydou Diouf, ainsi que des membres du bureau fédéral et d’autres invités de marque, parmi lesquels figuraient des anciennes internationales, les conjoints et les parents des disparus. A la fin de la cérémonie, le boss de l’instance dirigeante du handball sénégalais a témoigné son satisfecit et remercié, organisateurs, participants et promet plus pour la prochaine édition. « Merci à toutes les équipes présentes. C’est une première édition et s’il plaît à Dieu on va le renouveler, tout en espérant que la prochaine va prendre plus d’ampleur. Félicitations à l’équipe ( la Commission sociale de la Fédé initiatrice de l’événement), félicitations aux familles des disparus qui se sont déplacées car ce sont leurs proches à qui on rendait hommage. C’est ça l’esprit du handball, on est handballeur un jour et handballeur toujours. Même si on est plus là, le handball a le devoir de se souvenir de tous ceux qui l’ont construit, qui l’ont fait et qui sont plus avec nous. » A manifesté Seydou Diouf.