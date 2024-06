Handball-Sénégal : le coach des Lions Fred Bougeant met fin à son compagnonnage avec la Fédération sénégalaise après un commun accord

XALIMANEWS-L’ancien entraineur des Lionnes et qui était à la tête de la sélection masculine du Sénégal, Fred Bougeant, d’un commun accord avec la Fédération sénégalaise de handball, met fin à ses fonctions.

Le coach français, après huit années de collaboration avec l’instance dirigeante du handball sénégalais (2016-2024), comme entraîneur des Lionnes avant de prendre en main les destinées du banc des Lions, après un accord trouvé avec la Fédération a décidé de quitter le banc des Lions. Le coach français a amené les Lionnes de la Génération des Awa Fall Diop, Doungou Camara, en finale de la CAN 2018, battues par l’Angola (19-14). Dans un post touchant sur ses plateformes digitales, il annonce son départ

« Clap de fin ! Quelle belle aventure !…….Après un déjeuner en novembre 2015 , à Orléans avec le Président Seydou Diouf qui deviendra assez vite mon ami ….. Cela fait maintenant 8 ans que j’accompagne la Fédération Sénégalaise de Handball, sous différentes fonctions !

Il est temps de laisser la place …. Il y a d’excellents entraîneurs Sénégalais en poste en ce moment, et comme je l’ai toujours imaginé… nous sommes de passage ! Cette aventure entre 2016 et 2024 aura été absolument incroyable, tant sur le plan sportif que personnel ! Vous m’avez tellement marqué…votre gentillesse, votre générosité, je serai toujours là pour vous mes ami-e-s ! Nous avons vécu des CAN incroyables avec les garçons et les filles , un TQO à la maison, l’ouverture du Centre National à Thies, un mondial à Kumamoto !

Merci à mon Staff, merci à nos équipementiers qui nous ont tellement aidé, merci aux différents clubs qui nous ont accueilli en préparation ! À la ville de Thies … qui reste pour moi le cœur du handball sénégalais avec ces stages et son hôtel !

Je ne peux citer toutes les personnes rencontrées mais bien évidemment, vous avez tous une place particulière dans ma vie et dans mon cœur !

Nafis , Chérif et les membres du bureau ! MERCI ? à vous tous … entraîneurs et dirigeants qui font le Handball sénégalais ! Je resterai votre premier supporter et votre ami pour la vie ! Mangi Dem Gainde » A posté Fred Bougeant sur sa page officielle facebook