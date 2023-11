Mais, il est regrettable que la DGE persiste dans son refus d’exécuter l’ordonnance du juge et l’injonction de la CENA. Plus triste quand notre administration électorale joue au dilatoire dans l’espoir d’une décision de la Cour suprême qui justifierait son acte illégal. Il suffisait que le Ministre de l’Intérieur, chargé des Élections, commande pour que les services centraux (DGE et DAF), qui ont précédé à la radiation d’office, intègrent automatiquement l’électeur concerné. Non ! On ne sait plus qui fait quoi !

XALIMANEWS: « La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a usé de son pouvoir d’injonction, avec courtoisie, à la suite de la saisine par les conseils du candidat Ousmane Sonko. L’on ne pouvait douter d’une telle décision au vu des dispositions pertinentes des articles L.6 et L.13 du Code électoral relativement à la mission et aux compétences de la Cena, l’organe de contrôle et de supervision des opérations électorales et référendaires.

