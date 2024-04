Insécurité persistante : La commune de Diaobé-Kabendou sous tension

XALIMANEWS-Depuis trois ans, la commune de Diaobé-Kabendou enregistre par semaine, et régulièrement, 3 à 4 crimes. La révélation est faite par le maire de cette commune du département de Vélingara, dans la région de Kolda. Bambo Guirassy, seul maire issu du parti Pastef de la région, dit tenir ces chiffres du Tribunal régional de grande instance de Kolda. C’est peu dire que les habitants et commerçants qui fréquentent ce haut-lieu du commerce sous-régional ne dorment pas du sommeil du juste la nuit tombée.

Trouvant une explication, le professeur Bambo Guirassy a noté dans des propos recueillis par LeQuotidien : «Au cours des émeutes de mars 2021, la gendarmerie de Diaobé a été incendiée, totalement réduite en cendres. Les gendarmes ont été déplacés dans le village de Kounkané, à 3 km de là. L’absence d’une brigade de proximité a ragaillardi les voleurs et autres bandits qui peuvent sévir en toute impunité. C’est l’insécurité totale depuis 3 ans.»

Cette brigade, se trouvant sur la Rn6, irrite les passants par la laideur des lieux : les murs gardent toujours les stigmates de cette folie humaine d’un jour de mars 2021, avec des murs lézardés et noircis par la fumée, et qui ont perdu, depuis lors, leurs portes, fenêtres et grilles, volées par des larcins du dimanche. Rien n’est fait pour honorer ces lieux et le corps des hommes en bleu. Et ce n’est pas faute d’avoir essayé, du côté du maire Guirassy.

Il informe : «Nous avons écrit des lettres au Chef d’Etat-major général des armées de l’époque ainsi qu’au chef de l‘Etat qui ont tous fait des promesses, sans suite au finish.»