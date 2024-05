Iran : le Président Ebrahim Raïssi décédé (médias)

XALIMANEWS-Les médias iraniens ont annoncé la mort du président Ebrahim Raïssi et du ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian dans l’accident de leur hélicoptère dimanche dans le nord-ouest de l’Iran.

Le gouvernement iranien a assuré dans un communiqué que le décès du président Ebrahim Raïssi n’allait pas entraîner « la moindre perturbation dans l’administration » du pays.

L’hélicoptère dans lequel se trouvait MM. Raïssi et Amir-Abdollahian avec sept autres passagers et membres d’équipage, avait disparu dimanche alors qu’il survolait une région escarpée et boisée du nord-ouest de l’Iran dans des conditions météorologiques difficiles, avec de la pluie et un épais brouillard. Son épave a été découverte ce lundi à l’aube sur le flanc d’une montagne.

