Juan Branco invité à Dakar pour animer une conférence à l’UCAD

XALIMANEWS- L’avocat français, Juan Branco remet les pieds à Dakar. Et c’est pour passer par l’aéroport de Diass où il a été refoulé à son dernier passage avant de connaître des démêlés avec la Justice sénégalaise.

Mais pour cette fois, le plus « Patriote » des français est invité à animer une conférence à l’amphithéâtre UCAD 2 de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. L’information et de Me Cheikh Khouraichi Ba qui souligne que Me Juan Branco est « l’invité de Falla Fleur, de Papa Abdoulaye Touré et des étudiants de la FSJP ».