Keur Massar : Un policier ouvre le feu sur des ouvriers 

XALIMANEWS- Un policier en service au ministère de l’Intérieur a ouvert le feu avec son arme de service sur des ouvriers qui travaillaient sur une canalisation dans le cadre de la lutte contre les inondations, samedi dernier à Keur Massar. Libération renseigne que le tireur se nomme A. Diop, il est âgé de 40 ans.

Non sans en donner les causes, le journal précise que l’incident. La source souligne que le policier a échappé de peu au lynchage des populations, qui ont caillassé sa voiture et voulaient lui faire la peau. Il a dû son salut à la prompte intervention de la gendarmerie, d’après le quotidien d’information, qui rapporte que A. Diop a été conduit dans les locaux de la Brigade de Keur Massar «pour interrogatoire».