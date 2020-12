XALIMANEWS: Vous avez tous entendue Nyla auprès de Major Lazer sur ce big tune qu’est « Light It Up » il y a quelques années. Aujourd’hui, la Jamaïcaine revient avec Hard & Done, ce clip qui nous fait voyager dans univers de vibes mixant du raggaeton, de la dance hall, de la pop music et de bien d’autres styles assortis sous une ambiance festif qui ne vous laissera pas sans mouvements.

