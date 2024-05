La cinglante réplique de Thérèse Faye Diouf face aux accusations de Cheikh Bara Ndiaye

XALIMANEWS-Thérèse Faye Diouf, ancienne Ministre du Développement Communautaire, de la Solidarité Nationale et de l’Equité Sociale et Territoriale sous le gouvernement de Macky Sall, a réagi de manière véhémente aux accusations de Cheikh Bara Ndiaye, membre de la coalition Diomaye Président.

Ce dernier, lors d’une intervention sur Walf TV, a pointé du doigt l’enrichissement douteux de l’ex-ministre au cours des douze dernières années, en partant de l’époque où elle partageait une seule chambre avec son mari à Yoff au début du mandat de Macky Sall, jusqu’à sa supposée richesse actuelle en tant que milliardaire.

Face à ces allégations, Thérèse Faye Diouf a exprimé ouvertement son indignation et a déclaré son intention de poursuivre Cheikh Bara Ndiaye en justice. Elle a déclaré : « À toi Bara Ndiaye, attends ta citation directe, comme tu es un éternel mécontent et menteur. Tu auras à faire avec moi, Thérèse Faye. » Elle a ensuite ajouté avec détermination : « Tu veux la guerre, tu l’auras. Au lieu d’aller solutionner les problèmes des Sénégalais, tu passes tes journées dans les plateaux à salir des personnes qui ont servi la République avec dignité et abnégation. »