Pendant les 10 premiers nuits du Rabi al Awal, un chapitre du livre qui en compte 10, est entonné dans différents localités du pays et principalement dans les Zawia d’El Hadji Malick Sy et de Serigne Babacar Sy pour rendre grâce à Dieu pour la venue au monde du meilleur de la créature et son caractère de projet global destiné à tous les hommes et à toutes les civilisations.

