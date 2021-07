XALIMANEWS: La tenue du Conseil des ministres va observer, à partir de ce mercredi, une pause de quelques semaines, qui ne signifie pas pour autant ’’un arrêt’’ des activités gouvernementales, a appris l’APS. ’’Revenant sur la nécessité de la continuité du travail gouvernemental et de l’innovation dans l’action et la communication publiques, le chef de l’Etat rappelle que la tenue du Conseil des Ministres va observer, à partir de ce jour, une pause de quelques semaines, qui ne signifie pas arrêt des activités gouvernementales’’, rapporte le communiqué publiée à l’issue de la réunion hebdomadaire du gouvernement. La même source souligne que ’’dès lors, le chef de l’Etat rappelle qu’il n’y a pas de vacances gouvernementales’’. Selon le texte, Macky Sall a insisté ’’sur la nécessité pour le gouvernement, durant cette période particulière, d’accentuer une présence plus accrue sur le terrain, pour assurer le suivi sectoriel des politiques publiques et de prendre en charge les urgences de l’hivernage (campagne agricole, gestion des inondations et assistances aux populations sinistrées suite aux fortes pluies, gestion des examens et concours, suivi des revendications sociales etc.)’’.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy