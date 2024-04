Le premier Ministre Ousmane Sonko appelle la coalition à accompagner le Président Bassirou Diomaye Faye

XALIMANEWS-Après la formation du nouveau gouvernement ce vendredi 5 avril 2024, le Premier ministre Ousmane Sonko a appelé la collation Diomaye 2024 a accompagner le nouveau président dans sa mission.

« J’ai eu la chance indirectement d’avoir vécu les derniers moments du président sortant Macky Sall. Et l’enseignement que j’en tire le plus, c’est la solitude. Mais, ce n’est pas seulement une solitude de fin de règne. Je me suis rendu compte que c’était une solitude de tout son règne. Mais tant qu’il avait des choses à distribuer, il voyait des gens faire semblant d’être au tour de lui ». C’est Ousmane Sonko, premier ministre qui s’exprimait ainsi ce samedi lors d’une rencontre des leaders de la coalition Diomaye Président.

C’est pourquoi dit-il, la coalition doit accompagner le Président en lui prodiguant de bons conseils, mais aussi à se solidariser sur les décisions prises majoritairement. Il les appelle également à se porter bouclier du projet, pour parvenir au résultat escompté. « Nous avons tous l’obligation d’accompagner le président Diomaye Faye. Je le dis, ce n’est pas dans un souci de le contrôler, nous le connaissons. Et je sais qu’il n’y a personne dans cette salle qui a plus les aptitudes et les capacités à remplir les missions qu’on lui a confiées. Mais, une seule personne ne peut gérer un Etat », a déclaré Ousmane Sonko.