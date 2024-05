Le Président Bassirou Diomaye Faye suspend les opérations sur le site de M’bour 4 : Une mesure pour l’équité foncière

XALIMANEWS-Le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a entrepris une visite matinale sur le site de M’bour 4, marquant ainsi son engagement envers une gestion équitable des ressources foncières du pays.

La première partie du site est située dans la commune de Thiès Ouest de la ville de Thiès, tandis que la seconde partie, plus récente et s’étendant sur plus de 2000 hectares, se trouve dans la Commune de Keur Mousseu.

Selon les services de communication de la présidence, au cours de cette visite, le Président de la République a eu des échanges fructueux avec les directeurs centraux, régionaux et départementaux sur la répartition des parcelles et leurs affectations. Il a constaté avec préoccupation les inégalités flagrantes et les injustices qui persistent dans ce processus.

Sur place, le Chef de l’État a réitéré sa détermination à mettre fin à toutes les pratiques préjudiciables à l’équité et à l’intégrité de la gestion foncière. En conséquence, informe la présidence, il a ordonné la suspension immédiate de toutes les opérations sur les terrains de M’bour 4, ainsi que sur tous les autres terrains présentant des anomalies similaires.