De plus, Alioune Tine demande au ministre de l’Intérieur, Me Sidiky Kaba, de prendre des mesures pour garantir des élections justes et équitables. Le ministre de l’Intérieur joue un rôle clé dans la supervision du processus électoral et doit veiller à ce que la feuille de route confiée par le Président soit respectée.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy