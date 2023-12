La population sénégalaise est véritablement résolue à tourner la page du régime dictatorial, prédateur et meurtrier APR / BBY, et ce pour le remplacer par le projet proposé par le Pastef dont l’initiateur et le plus fervent défenseur est Ousmane Sonko. Les guet-apens du parti-état sont certes nombreux pour empêcher l’inclusion de Ousmane Sonko, mais le Pastef semble avoir prévu autant de plans de contournement que de guet-apens. La marche vers l’alternance est irréversible, n’en déplaisent aux fossoyeurs et profitards du système.

Cela dit, à compter de la passation de pouvoir en Mars ou Avril 2024, il ne s’agira pas seulement de dérouler le projet et le programme proposé. Parmi les priorités devraient figurer la réparation des profondes injustices subies par certains citoyens qui ont rendu possible cette alternance, ainsi que la sanction sans complaisance des auteurs de ces injustices. Les mesures recommandées aux prochains gouvernants peuvent être décomposées en 5 phases.

PHASE 1. Mesures pour rendre justice aux résistants et victimes du régime dictatorial et prédateur déchu.

ADVERTISEMENT

PHASE 2. Mesures pour le recensement des dossiers de prédation, de carnages financiers, et de prédations foncières

PHASE 3. Mesures pour la récupération des biens mal acquis et des avoirs criminels

PHASE 4. Mesures pour l’audit des contrats léonins présumés et résiliation ou renégociation de ceux-ci

PHASE 5. Traduction en justice des prédateurs, des meurtriers, des complices et des commanditaires

Cette contribution va se limiter à la PHASE 1 qui consistera aux mesures suivantes

1° Dès la prestation de serment, acter des décisions d’interdiction de sortie du territoire pour :

¤ Les membres de la famille et de la belle-famille présidentielle à titre conservatoire

¤ Tous ceux qui ont eu à diriger des ministères, des agences, des sociétés nationales, des institutions

¤ Les magistrats sur lesquels pèsent des soupçons de mauvaise gestion, de complicité ou de complots judiciaires

¤ Les patrons de FDS sur lesquels pèsent des soupçons de collusion, de complicité ou d’actes arbitraires

¤ Les patrons de presse sur lesquels pèsent des soupçons de corruption ou de complicité de crime

¤ Les argentiers du parti APR tels que Farba Ngom

2° Initier des procédures de perquisition des domiciles des personnes interdites de sortie du territoire

¤ Objectif : Réduire les risques de destruction de preuves ou d’exfiltration de deniers publics mal acquis dissimulés

¤ Etendre la perquisition à l’ensemble de leurs lieux de résidence ou à celles de tout complice présumé et connu

¤ Consigner les sommes d’argent et les véhicules de luxe potentiellement mal acquis qui y seront trouvés

3° La libération de tous les détenus politiques ou détenus d’opinion

¤ Cela inclut les militants politiques, les non militants, les activistes, les journalistes, les manifestants, etc…

¤ Prévoir l’indemnisation de chaque détenu à hauteur de 5 millions par mois de détention arbitraire. Même indemnisation pour ceux qui ont pu être libérés entre Mars 2021 et Mars 2024

4° L’indemnisation des familles des 80 à 100 martyrs tués de Mars 2021 à Mars 2024

¤ Prévoir l’indemnisation de chaque famille à hauteur de 50 millions

5° L’indemnisation des citoyens blessés durant les différents évènements de Mars 2021 à Mars 2024

¤ Prévoir l’indemnisation de chaque citoyen blessé recensé à hauteur de 10 millions.

¤ Prévoir une indemnisation à hauteur de 20 millions pour ceux qui ont subi des mutilations ou des séquelles à vie

6° Rapatriement des citoyens contrains à l’exil par la politique de chasse à l’homme du régime Sall

¤ Prise en charge du rapatriement de ces citoyens (militants, activistes, citoyens lambdas, communicateurs) contraints à l’exil

¤ Indemnisation de chaque citoyen concerné à hauteur de 5 millions par mois passé hors du Sénégal

¤ Restitution de leurs emplois s’ils étaient fonctionnaires. Ou indemnisation supplémentaire de 10 millions s’ils étaient dans le privé et ont perdu leur emploi ou leurs affaires

7° Mettre fin à la déshumanisation volontaire des lieux de détention

¤ Interdiction du Paquetass et autres conditions inhumaines des lieux de détention

¤ Réforme et renforcement du rôle de l’observatoire des lieux de privation de liberté

¤ Triplement du budget alloué par détenu et augmentation des salaires des pénitenciers

¤ Construction de nouvelles chambres dans les prisons existantes, et construction de nouveaux centres de détention

8° Recensement et traitement des plaintes de citoyens mises sous le coude pour des raisons politiques

¤ Les plaintes contre des membres du régime déchu

¤ Les plaintes contre l’état, contre des magistrats, contre des forces de défense et de sécurité

9° Rendre justice aux innocents tués lors des manifestations réprimées au sang depuis Mars 2021

¤ Recenser le nombre exact de citoyens tués depuis les manifestations depuis Mars 2021

¤ Enquêter sur les milices vues à bord des pick-up à la permanence de l’APR, sur leurs recruteurs, sur la logistique et les armes mises à leur disposition

¤ Enquêter sur les auteurs des décisions de tirs à balles réelles sur les populations désarmées

¤ Enquêter sur les dossiers et contrats publiés sur internet portant acquisition d’armes et de munitions par la Présidence et le Ministère de l’Environnement

¤ Interpeler et faire juger tous les auteurs, complices et commanditaires épinglés

10° Rendre justice aux citoyens morts en détention arbitraire, liquidés ou disparus sans enquête

¤ Interpeler et juger les auteurs, complices et commanditaires de la mort de Didier Badji et Fulbert Sambou, assassinés selon un responsable de l’APR (Ameth Suzanne Camara)

¤ Enquêter, Interpeler et juger les auteurs, complices et commanditaires éventuels de la mort de Thierry Mancabou

¤ Enquêter, interpeler et juger les auteurs, complices et commanditaires éventuels des citoyens morts en détention provisoire arbitraire tels que Pape Sarr – Seck Ndiaye – Abdoulaye Faye – Elimane Touré

¤ Enquêter, interpeler et juger les auteurs, complices et commanditaires éventuels des différentes interpellations meurtrières de citoyens innocents, tels que Marie Ngom (Torturée à mort à Ngor), Adji Diallo (tuée par balle à Ngor), et bien d’autres

¤ Mettre en place un comité de suivi des plaintes introduites au niveau de la CPI et des autres juridictions

Voilà quelques mesures immédiates à prendre, non exhaustives, pour rendre justice à ceux qui se sont battus corps et âme, parfois jusqu’à la mort, pour rendre possible cette alternance o’ combien salvatrice pour le Sénégal. Jamais un pays n’a connu un régime aussi lâche, aussi prédateur, aussi destructeur, aussi médiocre. Nous devons donc rendre hommage à ceux qui se sont sacrifiés, qui ont fait couleur leur sang et leur sueur pour la patrie.

Contributions à suivre pour les autres phases

MARVEL NDOYE