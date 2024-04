Lettre du Président de la République aux fonctionnaires et agents de l’Administration : Bassirou Diomaye Faye invite à cultiver le JUBB, JUBBAL, JUBBANTI

XALIMANEWS- A la suite de son investiture et la formation de son nouveau gouvernement, le Chef de l’État entre de plein pied dans la gouvernance et compte faire de la rupture, un socle de départ. Aussi, dans une longue lettre adressée aux agents de l’Etat, le Président Bassirou Diomaye Faye en appelle à la volonté et la responsabilité de tout un chacun, tout en déclinant les leviers.