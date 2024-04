Licenciement annoncé de 200 agents de La Poste : Des syndicalistes démentent les « rumeurs »

XALIMANEWS-Les syndicalistes de la Poste ont réagi avec vigueur à l’annonce du licenciement de 200 agents, relayée par des quotidiens d’information. Le Secrétaire général du Syndicat National des Travailleurs de la Poste (SNTP), Hamed Diouf, a publié un communiqué pour démentir ces informations. Il a souligné que la Poste traverse une crise sans précédent, avec plus de 4000 employés et une masse salariale de 18 milliards par an.

«Il est de notre devoir de démentir ces fausses allégations et de rétablir la vérité des faits. En effet, depuis quelques années, SN La Poste traverse une crise sans précédent. Avec plus de 4000 employés , pour une masse salariale de 18 milliards par an. Le Directeur général a, depuis, opté pour le non renouvellement des contrats à durée déterminée (CDD) arrivés à terme. Ainsi, plus de 3OO contrats n’ont pas été renouvelés en 2023 et 2OO en 2O24 », dénonce Hamed Diouf, Secrétaire général Syndicat National des Travailleurs de la Poste (SNTP).

Il a dénoncé énergiquement ces tentatives de déstabilisation de l’entreprise par des individus aux intentions douteuses.

Selon lui, ces personnes sont « tapies dans l’ombre, avec des intentions non louables pour notre chère entreprise. »