XALIMANEWS-Le chef de l’Etat, Macky Sall s’est prononcé sur le placement en mandat de dépôt d’Ousmane Sonko. Selon lui, il ne peut pas se « prononcer dans les affaires de la justice ».

« Son dossier est pendant devant la justice. Je me défendrai de faire un quelconque commentaire là-dessus. Mais je voudrais simplement signaler qu’il y a quelques mois, on disait que tout cela était dû au fait que le président voulait faire un 3e mandat, aujourd’hui on parle plus de 3 mandat mais d’écarter un rival pour la Présidentielle. Ce sont des arguments qu’on entend toujours sur la scène politique. Mais, en ce qui concerne son dossier judiciaire, je ne ferai aucun commentaire. En tant que chef de l’exécutif, je ne peux pas me prononcer dans les affaires de la justice », a déclaré le président Sall dans une interview accordé à Rfi et France 24.

Ousmane Sonko est poursuivi pour appels à l’insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l’Etat, complot contre l’autorité de l’Etat, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et vol à l’arraché. Un huitième délit, celui de diffusion de fausses nouvelles, a été ajouté à ces incriminations.