Marché Petersen : saisie de 26 tonnes de produits impropres à la consommation estimées à près de 8 millions

XALIMANEWS-Une importante opération de contrôle sanitaire a été lancée au marché Petersen de Dakar suite à une dénonciation concernant la vente de produits alimentaires non conformes. Supervisée par l’Adjudant Abdourahmane Guèye de la Brigade départementale d’hygiène de Dakar, cette opération a conduit à la saisie de plus de 26 tonnes de marchandises diverses, d’une valeur estimée à 7,5 millions de FCFA.

Les agents d’hygiène ont découvert des cartons de produits alimentaires périmés empilés à proximité des cantines du marché. Parmi les articles saisis figuraient 809 cartons de lait de beauté et 4710 sachets de diverses denrées alimentaires, comprenant des canettes de boissons, du lait Gandia, du sucre pour diabétiques, des sachets de lait en poudre, du sucre cristal et des pots de Mayonnaise. Certains produits encore consommables mais mal entreposés et exposés au soleil ont également été retirés du marché pour protéger la santé des consommateurs.

Suite à cette saisie, la Brigade départementale d’hygiène de Dakar ouvrira une enquête judiciaire, comme le rapporte L’Observateur. En outre, cinq (5) commerçants, dont une femme, ont été arrêtés pour possession de divers produits. Huit (8) autres personnes identifiées pour le contrôle mais absentes lors de l’opération sont appelées à collaborer avec les autorités sanitaires pour une vérification de leurs marchandises.