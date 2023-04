Cette rupture, bien que provisoire, peut avoir des conséquences fâcheuses au sein de la mouvance présidentielle à Ourossogui. Le maire Moussa Bocar Thiam, récemment promu ministre de la Communication et des Télécommunications, a comme premier collaborateur à la municipalité Djiby Nalla Sy. Les deux hommes, pour le plaisir de Macky Sall, avaient fait cause commune aux dernières élections locales pour triompher devant Samba Sire Dia, auteur de la liste parallèle. Un énième sacrifice ignoré pour l’ingénieur agronome, une suite d’une longue série de déceptions et de frustrations remontant à 2012. Et pourtant, le mouvement Jikké Bamtaré aurait toujours eu un impact sur les résultats des joutes électorales à Ourossogui et même dans le département de Matam.

