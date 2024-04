Me Ousmane Diagne, l’avocat général la Cour Suprême, promu ministre de la Justice

XALIMANEWS- Magistrat de haut rang, Me Ousmane Diagne vient d’être promu ministre de la Justice dans le tout nouveau gouvernement de Bassirou Diomaye Faye.

Cette nomination dénote de la volonté de réforme du système judiciaire du pays.

La connaissance approfondie, des rouages du système judiciaire de Ousmane Diagne, est perçu comme un choix judicieux pour conduire les réformes nécessaires au sein du ministère de la Justice.

En tant que Procureur de la Cour Suprême, Me Ousmane Diagne s’est distingué par son engagement envers la justice et son intégrité professionnelle. Sa nomination au poste de ministre de la Justice est perçue comme une reconnaissance de son dévouement et de ses compétences avérées dans le domaine juridique.