Moustapha Sarré, ministre de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement « C’est une nouvelle page qui va s’ouvrir y compris pour la RTS où les opposants vont… »

XALIMANEWS- Invité de l’émission Point de vue, le nouveau ministre de la Formation Professionnelle et par ailleurs, porte parole s’est exprimé sur la rupture systémique annoncée par le nouveau régime de Bassirou Diomaye Faye. Selon lui, cette rupture même de la démarche, notamment, dans la gouvernance du service public, va se ressentir partout et même à la RTS où les opposants ne seront plus, désormais, des personnages non grata.