Non au parachutage de Ismaila Madior Fall à l’IFAN : Le Sudes/Esr dit niet au recteur de l’UCAD

XALIMANEWS-Les enseignants du supérieur affiliés au Sudes/Esr (syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal/ enseignement supérieur et recherche) s’opposent, catégoriquement, à la décision du recteur de l’UCAD d’affecter le professeur Ismaila Madior Fall, ancien ministre à l’IFAN.

Dans un communiqué, parvenu à la rédaction de Xalima, ces enseignants font savoir que cette décision du recteur entre en violation flagrante du décret n° 84-1184 du 13 octobre 1984. Un décret qui porte sur l’organisation et le fonctionnement de l’Institut fondamental d’Afrique noir (IFAN).

Dénonçant la décision du recteur, ils l’accusent, notamment, de tenter de fouler aux pieds les dispositions légales en vigueur dans l’institution. « Cette tentative désespérée du recteur de caser un ancien ministre se présente de facto comme un détournement des procédures et des règles d’affectation du personnel d’enseignement et de recherche comme stipulé dans les articles 8 et 24 du décret susmentionné. Elle serait effectuée sans consultation préalable des instances de l’IFAN qualifiées en la matière », lit-on dans le document. A en croire le Sudes/ESr, le professeur Ismaila Madior Fall est beaucoup plus utile à sa Faculté d’origine.

Le Sudes/Esr demande, par conséquent, une enquête sur les circonstances de cette affectation et sur « les personnes impliquées dans cette manœuvre illégale… ». Ainsi, les enseignants sont prêts à défendre les règles de fonctionnement de l’université et invitent ses membres à se mobiliser « pour faire barrage à cette forfaiture ».