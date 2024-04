ONU : le Conseil de sécurité va examiner la demande d’adhésion à de la Palestine

XALIMANEWS-Le Conseil de sécurité a promis d’examiner la candidature palestinienne d’ici fin avril 2024, rapporté RFI ce mardi.

Selon le média français, une précédente requête avait été avortée à huis clos en 2021. La station radiophonique hexagonale de rapporter que c »est la première fois que la démarche palestinienne va atteindre ce stade. Une décision qui est jugée « historique » pour l’ambassadeur palestinien, mais fermement dénoncée par son homologue israélien.

Pour l’instant, l’Autorité palestinienne ne dispose que d’un siège d’État observateur non membre au sein de l’ONU. Mais face à l’émotion suscitée suscitée par les bombardements à Gaza, elle espère devenir membre de plein droit, d’après RFI. Elle espère « prendre sa place légitime au sein de la communauté internationale », a expliqué, lundi 8 avril, l’ambassadeur Riyad Mansour, alors qu’un peu plus tôt, son homologue israélien Gilad Erdan avait critiqué avec virulence la décision du Conseil de sécurité de l’ONU d’examiner la requête palestinienne. Rien que cela est déjà une « victoire » pour ceux qui ont commis et soutenu les attaques du 7 octobre, selon lui.