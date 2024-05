Paris : L’UIJA attribue le prix Myriam Makéba à Ousmane Sonko

XALIMANEWS- Le TROPHÉE MYRIAM MAKEBA est décerné au leader du parti Pastef-Les patriotes. En effet, Ousmane Sonko est honoré par l’Union Internationale des Journalistes Africains (UIJA) pour son engagement en faveur du développement économique, social et culturel de son pays, son action à la faveur des créateurs, des inventeurs, des penseurs et des batisseurs africains qui partagent sa vision et son dévouement. La cérémonie aura lieu le 18 Mai 2024 à Paris.