Parti Socialiste : Khalifa Sall revient à la « maison », les sages exultent

XALIMANEWS-Le bureau du Conseil consultatif des sages du Parti socialiste (PS) s’est réuni ce jeudi 9 mai 2024 à la maison du parti, présidé par Guirane Ndoye. Les discussions ont porté sur le bilan de la dernière Présidentielle et l’avenir du parti de feu Léopold Sédar Senghor.

Selon le communiqué, « l’évaluation de l’élection et le bilan de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) ont été passés en revue avec objectivité et sérénité ». Un autre point abordé était « l’avenir du Parti socialiste, au regard de l’évolution démographique, sa longue absence dans la conduite, au premier chef de l’État et de la nation ».

La réunion a également mis en avant « l’heureuse rencontre à l’initiative de M. Khalifa Ababacar Sall, accompagné de MM. Barthélemy Dias et Jean-Baptiste Diouf avec Mme Aminata Mbengue Ndiaye, secrétaire générale du Parti socialiste ». Le Conseil consultatif des sages du PS a exprimé son enthousiasme, soulignant « qu’il y a là un début d’ouverture qui mérite une profonde et large réflexion pour le devenir de la doctrine socialiste au Sénégal face aux nouvelles générations ».

Les sages socialistes aspirent à regrouper la grande famille politique de Léopold Sédar Senghor en formant « un grand Parti socialiste unifié, sans aucune exclusive ». Ils voient cette démarche comme une opportunité de « restaurer les valeurs du socialisme africain comme levier puissant et legs aux jeunes générations futures ».

En outre, ils envisagent que cette unification soit un moteur pour « une synergie de tous les mouvements de gauche ».