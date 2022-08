Poursuivant ses récriminations, M. Lô qui s’est confié à des journalistes a soutenu que ces gardes traversent «toute la frontière et viennent dans les eaux sénégalaises pour kidnapper nos pirogues et les amener en Guinée-Bissau pour après, nous faire payer ». Il a précisé que ces derniers ont emporté deux pirogues et les autres ont pu s’échapper et se trouvent actuellement à Diembéring.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy