Plainte pour diffamation : Abdoulaye Sylla traîne Pape Sané et Cheikh Niass en justice

XALIMANEWS-Le patron de Ecotra, Abdoulaye Sylla par l’intermédiaire de Me Adama Dia, huissier de justice près des Tribunaux et de la Cour d’appel de Dakar, a décidé de porté plainte contre des chroniqueurs de Walfadjri à savoir Pape Sané et Omar Gueye. Selon le quotidien Les Échos, Cheikh Niass, le directeur général du groupe de presse susnommé est également visé par cette plainte pour diffamation.

Le journal informe qu’un « live » de Pape Sané sur un marché de 140 milliards à Diamniadio est à l’origine de l’affaire.

Pendant le « live », Omar Guèye a déclaré que les travaux de Diamniadio n’ont pas été réalisés et qu’Abdoulaye Sylla a détourné des fonds destinés aux Sénégalais pour financer des influenceurs à son avantage.

Selon la même source, il est allégué que ces déclarations visaient à présenter Abdoulaye Sylla comme ayant détourné des centaines de milliards de francs appartenant au peuple sénégalais, en collusion avec l’État et certains ministres, et à les décrire comme des individus mafieux.

Selon toujours le journal, le patron de Ecotra reclame le franc symbolique.