Présidentielle 2024 / Campagne électorale : Khalifa Sall prône une réforme institutionnelle radicale en cas de victoire

XALIMANEWS-Khalifa Sall, leader et candidat de la coalition Taxawu Senegaal, exprime son opposition catégorique à la proposition du candidat Bassirou Diomaye Faye de créer le poste de vice-président au Sénégal.

Lors d’une intervention dans le cadre de sa campagne électorale à Joal hier jeudi, il a réitéré sa position, soulignant qu’il avait tiré des leçons des événements de 1962 entre Senghor et Mamadou Dia.

« J’ai tiré la leçon de 1962. Je veux éviter la dualité au sommet de l’État avec l’élection au suffrage universel d’un vice-président », a-t-il déclaré.

Selon lui, il est crucial de limiter les pouvoirs du Président de la République en rééquilibrant les institutions et en renforçant les pouvoirs du Premier ministre.

Khalifa Sall envisage une réforme institutionnelle une fois élu, avec un Premier ministre jouissant de responsabilités accrues et une Assemblée nationale restaurée dans ses prérogatives.

« Quand je serai Président, le Premier ministre sera chef du gouvernement avec des responsabilités fortes. Je vais reformer l’Assemblée nationale en restaurant ses pouvoirs. Elle pourra ainsi avoir un pouvoir de censure sans avoir des contraintes », précise l’ancien maire de Dakar.

De plus, il s’engage à ne pas cumuler les fonctions présidentielles avec celles de président du Conseil supérieur de la Magistrature, à garantir l’indépendance du parquet vis-à-vis du gouvernement et à réformer le Conseil constitutionnel pour assurer une composition plus juste.